Параскева Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Федор Яковлев
Мать: Федора Гаврилова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Параскева Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Петров
Рождение ребёнка
1759
Сын: Василий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Петров
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Петров
Смерть
Неизвестно