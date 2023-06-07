Параскева Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Федор Яковлев

Мать: Федора Гаврилова

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Параскева Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Петров

Рождение ребёнка
1759

Сын: Василий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Петров

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Петров

Смерть
Неизвестно
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