Кокорин Семен Васильев
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Кокорин Василий Прокопьев
Мать: Кокорина Марфа Тихонова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Кокорина Мария Семенова
Мать ребёнка: Кокорина Наталья
Бракосочетание
До 1827
Жена: Кокорина Наталья
Бракосочетание
До 1837
Рождение ребёнка
1837
Сын: Кокорин Осип Семенов
Мать ребёнка: Кокорина Наталья
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Кокорина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокорина Пелагея Семенова
Мать ребёнка: Кокорина Акулина Андреева
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 445об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 639об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 163об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 12об
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1854