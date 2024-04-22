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Кокорин Семен Васильев

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Кокорин Василий Прокопьев

Мать: Кокорина Марфа Тихонова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Кокорина Мария Семенова

Мать ребёнка: Кокорина Наталья

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1827

Жена: Кокорина Наталья

Бракосочетание
До 1837

Жена: Кокорина Акулина Андреева

Рождение ребёнка
1837

Сын: Кокорин Осип Семенов

Мать ребёнка: Кокорина Наталья

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Кокорин Леонтий Семенов

Мать ребёнка: Кокорина Наталья

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокорина Пелагея Семенова

Мать ребёнка: Кокорина Акулина Андреева

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 445об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 639об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 163об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 12об
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1854
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