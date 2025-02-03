Шашкин (Федоров) Александр Федорович 24.08.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шашкин (Федоров) Александр Федорович

Место рождения

Анаткас-Абызово, Вурнарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

24.08.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1867 или 1868 г.р.

Мать

1869 или 1870 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1906

Отец: Кириллов Феодор Кириллович

Мать: Даниилова Мария Данииловна

Анаткас-Абызово, Вурнарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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