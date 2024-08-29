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Байлова Мария Николаевна

Место рождения

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1897

Муж: Байлов Иван Васильевич

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Байлова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Байлов Иван Васильевич

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Байлов Василий Иванович

Отец ребёнка: Байлов Иван Васильевич

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Байлова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Байлов Иван Васильевич

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Байлова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Байлов Иван Васильевич

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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