Байлова Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1897
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Байлова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Байлов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Байлов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Байлова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Байлов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Байлова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Байлов Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно