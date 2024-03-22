Филимонова (Карпина) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения23.03.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1876
Бракосочетание
22.01.1893
Рождение ребёнка
27.09.1894
Сын: Филимонов Михаил Антонович
Отец ребёнка: Филимонов Антон Федорович
Рождение ребёнка
27.06.1904
Отец ребёнка: Филимонов Антон Федорович
Рождение ребёнка
02.04.1906
Сын: Филимонов Иосиф Антонович
Отец ребёнка: Филимонов Антон Федорович
Рождение ребёнка
26.11.1908
Отец ребёнка: Филимонов Антон Федорович
Рождение ребёнка
02.10.1911
Сын: Филимонов Константин Антонович
Отец ребёнка: Филимонов Антон Федорович
Смерть
Неизвестно