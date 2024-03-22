Филимонова (Карпина) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова (Карпина) Мария Васильевна

Место рождения

Лядинская, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

23.03.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1876

Отец: Карпин Василий Кондратьевич

Мать: Карпина Евфимия Михайловна

Лядинская, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
22.01.1893

Муж: Филимонов Антон Федорович

Ижгора, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
27.09.1894

Сын: Филимонов Михаил Антонович

Отец ребёнка: Филимонов Антон Федорович

Ижгора, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
27.06.1904

Сын: Филимонов Петр Антонович

Отец ребёнка: Филимонов Антон Федорович

Ижгора, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
02.04.1906

Сын: Филимонов Иосиф Антонович

Отец ребёнка: Филимонов Антон Федорович

Ижгора, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
26.11.1908

Сын: Филимонов Яков Антонович

Отец ребёнка: Филимонов Антон Федорович

Ижгора, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
02.10.1911

Сын: Филимонов Константин Антонович

Отец ребёнка: Филимонов Антон Федорович

Ижгора, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно
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