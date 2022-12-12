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Гессен Сергей Иосифович

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Место рождения

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми

Дата рождения

28.08.1887

Дата смерти

02.07.1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Место жительства
С 1917 по 1921
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
По 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1922 по 1934
г. Прага, Чехия
Место жительства
С 1935 по 1945
г. Варшава, Польша
Место жительства
С 1945 по 1950
г. Лодзь, Польша
Смерть
02.07.1950
г. Лодзь, Польша
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