Гессен Сергей Иосифович
Место рождения
Дата рождения28.08.1887
Дата смерти02.07.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1917 по 1921
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
По 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1922 по 1934
г. Прага, Чехия
Место жительства
С 1935 по 1945
г. Варшава, Польша
Место жительства
С 1945 по 1950
г. Лодзь, Польша
Смерть
02.07.1950
г. Лодзь, Польша