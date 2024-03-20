Колбина Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбина Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колбин Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Колбин Геннадий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колбин Владимир Геннадьевич

Отец ребёнка: Колбин Геннадий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колбин Геннадий Семенович

Смерть
Неизвестно

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