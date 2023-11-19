Хмелёв (Иванов) Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хмелёв Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Хмелёва Вера Александровна
Бракосочетание
1926
Мужи, Шурышкарский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Хмелёва Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Хмелёва Вера Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно