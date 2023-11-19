Хмелёв (Иванов) Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХмелёв (Иванов) Алексей Степанович

Хмелёв (Иванов) Алексей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хмелёв Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Хмелёва Вера Александровна

Бракосочетание
1926

Жена: Хмелёва Вера Александровна

Мужи, Шурышкарский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Хмелёва Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Хмелёва Вера Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.