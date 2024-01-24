Корчагина Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корчагин Матвей Николаевич
Отец ребёнка: Корчагин Николай Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корчагина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Корчагин Николай Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корчагина Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Корчагин Николай Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно