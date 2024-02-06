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Тесленко Николай Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1989

Отец: Тесленко Евгений Николаевич

Мать: Тесленко Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
27.01.2017

Дочь: Тесленко Алиса Николаевна

Мать ребёнка: Тесленко Юлия Александровна

Рождение ребёнка
18.10.2018

Дочь: Тесленко Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Тесленко Юлия Александровна

Рождение ребёнка
16.11.2021

Дочь: Тесленко Таисия Николаевна

Мать ребёнка: Тесленко Юлия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тесленко Юлия Александровна

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