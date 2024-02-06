Тесленко Николай Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1989
Рождение ребёнка
27.01.2017
Дочь: Тесленко Алиса Николаевна
Мать ребёнка: Тесленко Юлия Александровна
Рождение ребёнка
18.10.2018
Дочь: Тесленко Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Тесленко Юлия Александровна
Рождение ребёнка
16.11.2021
Дочь: Тесленко Таисия Николаевна
Мать ребёнка: Тесленко Юлия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно