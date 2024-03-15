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Нифонтова Анна Нифонтовна

Место рождения

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1688

Дата смерти

После 1775

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: Нифонт

Мать: не указана

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Филипп Тимофеевич

Рождение ребёнка
1727

Сын: Филиппов Логин Филиппович

Отец ребёнка: Тимофеев Филипп Тимофеевич

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Тимофеев Кондрат Филиппович

Отец ребёнка: Тимофеев Филипп Тимофеевич

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Филиппов Василий Филиппович

Отец ребёнка: Тимофеев Филипп Тимофеевич

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
После 1775

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