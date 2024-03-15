Нифонтова Анна Нифонтовна
Место рождения
Дата рождения1688
Дата смертиПосле 1775
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: Нифонт
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1727
Сын: Филиппов Логин Филиппович
Отец ребёнка: Тимофеев Филипп Тимофеевич
Рождение ребёнка
1742
Сын: Тимофеев Кондрат Филиппович
Отец ребёнка: Тимофеев Филипп Тимофеевич
Рождение ребёнка
1743
Сын: Филиппов Василий Филиппович
Отец ребёнка: Тимофеев Филипп Тимофеевич
Смерть
После 1775