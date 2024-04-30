Завозина (Репина) Марина Сергеевна 06.07.1989 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗавозина (Репина) Марина Сергеевна

Завозина (Репина) Марина Сергеевна

Место рождения

Байкалово, Тобольский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

06.07.1989

Пол

Женский

Добавил:

мз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1989

Отец: Репин Сергей Николаевич

Мать: Репина Галина Григорьевна

Байкалово, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
02.08.2010

Дочь: Репина Ангелина Рамилевна

Отец ребёнка: Завозин Игорь Михайлович

Рождение ребёнка
17.08.2012

Дочь: Репина Анастасия Рамилевна

Отец ребёнка: Завозин Игорь Михайлович

Рождение ребёнка
03.04.2014

Сын: Репин Артем Сергеевич

Отец ребёнка: Завозин Игорь Михайлович

Бракосочетание
23.05.2023

Муж: Завозин Игорь Михайлович

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.