Завозина (Репина) Марина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения06.07.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1989
Отец: Репин Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
02.08.2010
Дочь: Репина Ангелина Рамилевна
Отец ребёнка: Завозин Игорь Михайлович
Рождение ребёнка
17.08.2012
Дочь: Репина Анастасия Рамилевна
Отец ребёнка: Завозин Игорь Михайлович
Рождение ребёнка
03.04.2014
Отец ребёнка: Завозин Игорь Михайлович
Бракосочетание
23.05.2023
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область