Теляков Евгений Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теляков Евгений Сергеевич

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Место рождения

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

Дата рождения

03.12.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
31.12.2004

Жена: не указана

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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