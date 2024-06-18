Рождественский Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1859 ст.
Дата смерти03.09.1906 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1859 ст.
Отец: Рождественский Иван Александрович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Управляющий садами княгини Гагариной, писарь
Бракосочетание
14.01.1900 ст.
Панино, Киреевский муниципальный район, Тульская область
https://familio.org/parishes/c455a56d-58c1-4bce-b1
Рождение ребёнка
22.09.1900 ст.
Рождение ребёнка
22.09.1900 ст.
Рождение ребёнка
28.08.1901 ст.
Дочь: Сопалькова (Рождественская) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Рождественская (Сивова) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.07.1903 ст.
Рождение ребёнка
23.12.1904 ст.
Смерть
03.09.1906 ст.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
05.09.1906 ст.
Рождение ребёнка
13.10.1906 ст.