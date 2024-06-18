Рождественский Николай Иванович Вычислено 1859 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Рождественский Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1859 ст.

Дата смерти

03.09.1906 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1826 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

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1901 г.р.
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Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1859 ст.

Отец: Рождественский Иван Александрович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Управляющий садами княгини Гагариной, писарь
Бракосочетание
14.01.1900 ст.

Жена: Рождественская (Сивова) Мария Дмитриевна

Панино, Киреевский муниципальный район, Тульская область
https://familio.org/parishes/c455a56d-58c1-4bce-b1
Рождение ребёнка
22.09.1900 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рождественская (Сивова) Мария Дмитриевна

Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.09.1900 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рождественская (Сивова) Мария Дмитриевна

Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.08.1901 ст.

Дочь: Сопалькова (Рождественская) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Рождественская (Сивова) Мария Дмитриевна

Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.07.1903 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рождественская (Сивова) Мария Дмитриевна

Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.12.1904 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рождественская (Сивова) Мария Дмитриевна

Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
03.09.1906 ст.
Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
05.09.1906 ст.
Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.10.1906 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рождественская (Сивова) Мария Дмитриевна

Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область

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