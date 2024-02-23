Сокольников Геннадий Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сокольников Вадим Геннадьевич
Мать ребёнка: Сокольникова Светлана Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сокольникова Татьяна Геннадьевна
Мать ребёнка: Сокольникова Светлана Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвяк Оксана Геннадьевна
Мать ребёнка: Сокольникова Светлана Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно