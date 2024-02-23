Сокольников Геннадий Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сокольников Геннадий Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1950

Отец: Сокольников Леонид Александрович

Мать: Сокольникова Алевтина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сокольников Вадим Геннадьевич

Мать ребёнка: Сокольникова Светлана Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сокольникова Татьяна Геннадьевна

Мать ребёнка: Сокольникова Светлана Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвяк Оксана Геннадьевна

Мать ребёнка: Сокольникова Светлана Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сокольникова Светлана Антоновна

Смерть
Неизвестно
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