Шитайн Лайса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитайн Лайса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1031

Пол

Женский

Отец

998 г.р.

Мать

1007 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1031

Отец: Шитайн Каэх

Мать: Шитайн Мелисса

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