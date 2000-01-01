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Шитайн Лайса
Шитайн Лайса
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1031
Пол
Женский
Отец
Шитайн Каэх
998 г.р.
Мать
Шитайн (Форестинская) Мелисса
1007 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1031
Отец:
Шитайн Каэх
Мать:
Шитайн Мелисса
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