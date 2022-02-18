Ермолаева (Гогина) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева (Гогина) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гогин Иван Эрнестович

Мать: Гогина Варвара

Рождение ребёнка
15.12.1948

Дочь: Крюкова Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Ермолаев Сергей Фёдорович

Рождение ребёнка
?.10.1950

Сын: Ермолаев Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Ермолаев Сергей Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Сергей Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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