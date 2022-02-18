Ермолаева (Гогина) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гогин Иван Эрнестович
Мать: Гогина Варвара
Рождение ребёнка
15.12.1948
Дочь: Крюкова Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Ермолаев Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
?.10.1950
Сын: Ермолаев Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Ермолаев Сергей Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно