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Кормишенков Афанасий Васильевич

Место рождения

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кормишенков Василий

Мать: не указана

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кормишенкова Надежда Афанасьева

Мать ребёнка: не указана

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кормишенкова Агапия Афанасьева

Мать ребёнка: не указана

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кормишенков Михаил Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кормишенков Симеон Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Смерть
Неизвестно
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