Кормишенков Афанасий Васильевич
Место рожденияСамарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кормишенков Василий
Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кормишенкова Надежда Афанасьева
Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кормишенкова Агапия Афанасьева
Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кормишенков Михаил Афанасьев
Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кормишенков Симеон Афанасьев
Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Смерть
Неизвестно