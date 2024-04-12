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Бабушкин Анатолий Николаевич

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Место рождения

Лукина, Вагайский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

23.02.1933

Дата смерти

05.10.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1933

Отец: Бабушкин Николай Прокопьевич

Мать: Фомина Бабушкина Наталья Ивановна

Лукина, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1952

Сын: Бабушкин Виталий Анатольевич

Мать ребёнка: Капарулина Бабушкина Таисия Кузминична

Игрим, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабушкина Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Капарулина Бабушкина Таисия Кузминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабушкин Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Капарулина Бабушкина Таисия Кузминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капарулина Бабушкина Таисия Кузминична

Смерть
05.10.1977
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