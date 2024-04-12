Бабушкин Анатолий Николаевич
Место рождения
Дата рождения23.02.1933
Дата смерти05.10.1977
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1933
Рождение ребёнка
1952
Сын: Бабушкин Виталий Анатольевич
Мать ребёнка: Капарулина Бабушкина Таисия Кузминична
Игрим, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабушкина Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Капарулина Бабушкина Таисия Кузминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабушкин Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Капарулина Бабушкина Таисия Кузминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.10.1977