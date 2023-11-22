Зайцева Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Есения Юрьевна

Отец ребёнка: Зайцев Юрий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Ева Юрьевна

Отец ребёнка: Зайцев Юрий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Элли Юрьевна

Отец ребёнка: Зайцев Юрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Юрий Александрович

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