Зайцева Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Есения Юрьевна
Отец ребёнка: Зайцев Юрий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Ева Юрьевна
Отец ребёнка: Зайцев Юрий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Элли Юрьевна
Отец ребёнка: Зайцев Юрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно