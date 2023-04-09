Макарова (Тетерина) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Тетерина) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1952

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1951 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1984 г.р.

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1952

Отец: Тетерин Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Владимир

Рождение ребёнка
27.05.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Владимир

Рождение ребёнка
05.03.1984

Сын: Макаров Сергей

Отец ребёнка: Макаров Владимир

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