Макарова (Тетерина) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1952
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1952
Отец: Тетерин Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаров Владимир
Рождение ребёнка
27.05.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Владимир
Рождение ребёнка
05.03.1984
Сын: Макаров Сергей
Отец ребёнка: Макаров Владимир