Невьянцев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невьянцев Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1987

Дочь: Невьянцева Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Невьянцева Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
29.10.1989

Дочь: Невьяцева Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Невьянцева Антонина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Невьянцева Антонина Николаевна

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