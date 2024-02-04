Целиков Олег Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.05.2004
Мать ребёнка: Целикова (Другова) Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
18.01.2009
Дочь: Целикова Лолита Олеговна
Мать ребёнка: Целикова (Другова) Надежда Николаевна