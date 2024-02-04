Целиков Олег Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целиков Олег Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Целикова (Другова) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
03.05.2004

Сын: Целиков Глеб Олегович

Мать ребёнка: Целикова (Другова) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
18.01.2009

Дочь: Целикова Лолита Олеговна

Мать ребёнка: Целикова (Другова) Надежда Николаевна

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