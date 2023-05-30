Евсеева Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеева Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1696

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1700 г.р.

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Сила

Рождение ребёнка
1722

Сын: Силаев Василий

Отец ребёнка: Иванов Сила

Рождение ребёнка
1725

Сын: Силкин Клим

Отец ребёнка: Иванов Сила

Рождение ребёнка
1729

Сын: Силкин Иван

Отец ребёнка: Иванов Сила

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Силкина Мария

Отец ребёнка: Иванов Сила

Рождение ребёнка
12.02.1737

Дочь: Силкина Анна

Отец ребёнка: Иванов Сила

Федино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Силкина Ирина

Отец ребёнка: Иванов Сила

Смерть
Неизвестно

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