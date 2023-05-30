Евсеева Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1696
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Сила
Рождение ребёнка
1722
Сын: Силаев Василий
Отец ребёнка: Иванов Сила
Рождение ребёнка
1725
Сын: Силкин Клим
Отец ребёнка: Иванов Сила
Рождение ребёнка
1729
Сын: Силкин Иван
Отец ребёнка: Иванов Сила
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Силкина Мария
Отец ребёнка: Иванов Сила
Рождение ребёнка
12.02.1737
Дочь: Силкина Анна
Отец ребёнка: Иванов Сила
Федино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Силкина Ирина
Отец ребёнка: Иванов Сила
Смерть
Неизвестно