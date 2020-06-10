Гребенщикова Нина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1954
Дата смерти10.06.2020
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1954
Отец: Руденко Павел Тарасович
Мать: Руденко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
?.09.1976
Сын: Гребенщиков Александр Владимирович
Отец ребёнка: Гребенщиков Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гребенщиков Владимир
Смерть
10.06.2020