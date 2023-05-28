Антипина Парасковья Феофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина Парасковья Феофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1805 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипин Мин Корнилович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Антипин Матвей Минин

Отец ребёнка: Антипин Мин Корнилович

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1837

Сын: Антипин Трофим Минин

Отец ребёнка: Антипин Мин Корнилович

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Антипина Евдокия Миновна

Отец ребёнка: Антипин Мин Корнилович

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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