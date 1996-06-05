Марсагишвили Герман Арсенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20
Дата смерти15.?.1984
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11
Сын: Марсагишвили Зураб Германович
Мать ребёнка: Марсагишвили Натела
Рождение ребёнка
15
Сын: Марсагишвили Гела Германович
Мать ребёнка: Марсагишвили Натела
Рождение
20
Отец: Марсагишвили Арсен Николаевич
Мать: Марсагишвили Моико
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марсагишвили Натела
Смерть
15.?.1984