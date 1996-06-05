Марсагишвили Герман Арсенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марсагишвили Герман Арсенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20

Дата смерти

15.?.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11

Сын: Марсагишвили Зураб Германович

Мать ребёнка: Марсагишвили Натела

Рождение ребёнка
15

Сын: Марсагишвили Гела Германович

Мать ребёнка: Марсагишвили Натела

Рождение
20

Отец: Марсагишвили Арсен Николаевич

Мать: Марсагишвили Моико

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марсагишвили Натела

Смерть
15.?.1984
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