Мезрина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМезрина Мария

Мезрина Мария

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1930

Дата смерти

28.03.2001

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1930

Отец: Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мезрин Николай Аркадьевич

Рождение ребёнка
17.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мезрин Николай Аркадьевич

Рождение ребёнка
19.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мезрин Николай Аркадьевич

Смерть
28.03.2001

Мы используем куки для улучшения работы сайта.