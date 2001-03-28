Мезрина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1930
Дата смерти28.03.2001
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1930
Отец: Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мезрин Николай Аркадьевич
Рождение ребёнка
19.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мезрин Николай Аркадьевич
Смерть
28.03.2001