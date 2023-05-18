Кыргыс Айтан Арманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кыргыс Айтан Арманович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2014

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2014

Отец: Кыргыс Арман Александрович

Мать: Кыргыс Милана Маадыр-ооловна

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