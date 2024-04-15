Простатина Матрона Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения25.06.1897 ст.
Дата смерти04.05.1902 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
26.05.1897 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение
25.06.1897 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C5-N?i=149&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
04.05.1902 ст.
Причина смерти: от воспаления легких | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7H-K?i=607&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
06.05.1902 ст.
на кладбище д. Кровной