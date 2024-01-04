Крюкова ? ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1907
Отец ребёнка: Крюков Савелий Сиверьянович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Крюков Африкан Савельевич
Отец ребёнка: Крюков Савелий Сиверьянович
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Крюкова ? Савельевна
Отец ребёнка: Крюков Савелий Сиверьянович
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Крюков ? Савельевич
Отец ребёнка: Крюков Савелий Сиверьянович
Рождение ребёнка
14.12.1918
Сын: Крюков Владимир Савельевич
Отец ребёнка: Крюков Савелий Сиверьянович
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Крюков Василий Савельевич
Отец ребёнка: Крюков Савелий Сиверьянович
Работа или профессия
Неизвестно