Крюкова ? ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрюкова ? ?

Крюкова ? ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Крюков Иван Савельевич

Отец ребёнка: Крюков Савелий Сиверьянович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Крюков Африкан Савельевич

Отец ребёнка: Крюков Савелий Сиверьянович

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Крюкова ? Савельевна

Отец ребёнка: Крюков Савелий Сиверьянович

Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Крюков ? Савельевич

Отец ребёнка: Крюков Савелий Сиверьянович

Рождение ребёнка
14.12.1918

Сын: Крюков Владимир Савельевич

Отец ребёнка: Крюков Савелий Сиверьянович

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Крюков Василий Савельевич

Отец ребёнка: Крюков Савелий Сиверьянович

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close