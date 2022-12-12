Дмитрева (Артамонова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрева (Артамонова) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1814

Дочь: Надежда Иванова

Отец ребёнка: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Иван Федоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1815

Сын: Дмитрев Сергей Иванов

Отец ребёнка: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Иван Федоров

Рождение ребёнка
22.07.1816

Сын: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Евдоким Иванов

Отец ребёнка: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Иван Федоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.11.1823

Сын: Дмитрев (артамонов) Андрей Иванов

Отец ребёнка: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Иван Федоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Иван Федоров

Смерть
Неизвестно
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