Дмитрева (Артамонова) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1814
Дочь: Надежда Иванова
Отец ребёнка: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Иван Федоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1815
Отец ребёнка: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Иван Федоров
Рождение ребёнка
22.07.1816
Сын: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Евдоким Иванов
Отец ребёнка: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Иван Федоров
Рождение ребёнка
13.11.1823
Сын: Дмитрев (артамонов) Андрей Иванов
Отец ребёнка: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Иван Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно