Венгринович (Холмянская) Тина Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1980
Сын: Венгринович Семён Владимирович
Отец ребёнка: Венгринович Владимир Львович
Рождение ребёнка
01.11.1988
Дочь: Венгринович Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Венгринович Владимир Львович