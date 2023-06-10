Венгринович (Холмянская) Тина Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Венгринович (Холмянская) Тина Зиновьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Венгринович Владимир Львович

Рождение ребёнка
23.10.1980

Сын: Венгринович Семён Владимирович

Отец ребёнка: Венгринович Владимир Львович

Рождение ребёнка
01.11.1988

Дочь: Венгринович Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Венгринович Владимир Львович

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