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Искужин Рашит Азаматович
Искужин Рашит Азаматович
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Место рождения
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
Дата рождения
05.06.1982
Пол
Мужской
Отец
Искужин Азамат Адигамович
Мать
Искужина (Фаттахова) Чулпан Миннигалимовна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1982
Отец:
Искужин Азамат Адигамович
Мать:
Искужина Чулпан Миннигалимовна
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
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