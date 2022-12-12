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Искужин Рашит Азаматович

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.06.1982

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1982

Отец: Искужин Азамат Адигамович

Мать: Искужина Чулпан Миннигалимовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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