Бабышев Данила Исаевич (Михайлов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабышев Данила Исаевич (Михайлов)

Место рождения

Саратовская губерния, Актарский или Балашовский уезд?

Дата рождения

1832

Дата смерти

После 1904

Пол

Мужской

Отец

1809 г.р.

Мать

1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Бабышев Исай Александрович

Мать: Бабышева Екатерина

Место жительства
1846
в Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Место жительства
1882
Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
в село Ольшанка, Карская область, Турция
Смерть
После 1904

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