Мельник (Выродова) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельник (Выродова) Анастасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Выродов Петр Иванович

Мать: Выродова Кравцова Агафья

Рождение ребёнка
12.11.1931

Дочь: Карнаухова (Мельникова) Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Алексеевич

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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