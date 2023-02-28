Мельник (Выродова) Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Выродов Петр Иванович
Мать: Выродова Кравцова Агафья
Рождение ребёнка
12.11.1931
Дочь: Карнаухова (Мельникова) Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Алексеевич
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно