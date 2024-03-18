Мизерная (Семидотченко) Галина (Анна) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семидотченко Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мизерный Иван Тихонович
Рождение ребёнка
02.09.1947
Сын: Мизерный Николай Иванович
Отец ребёнка: Мизерный Иван Тихонович
Смерть
Неизвестно