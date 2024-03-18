Мизерная (Семидотченко) Галина (Анна) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мизерная (Семидотченко) Галина (Анна) Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семидотченко Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мизерный Виктор Иванович

Отец ребёнка: Мизерный Иван Тихонович

Рождение ребёнка
02.09.1947

Сын: Мизерный Николай Иванович

Отец ребёнка: Мизерный Иван Тихонович

Смерть
Неизвестно

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