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Кононихин Сергей Кузьмич

Место рождения

Покровская волость Бердянский уезд Таврическая губерния

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Кононихин Косьма

Мать: не указана

Покровская волость Бердянский уезд Таврическая губерния
Бракосочетание
06.11.1898

Жена: Кононихина Татиана Симеоновна

Рождение ребёнка
19.10.1900

Сын: Кононихин Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Кононихина Татиана Симеоновна

Рождение ребёнка
07.02.1903

Дочь: Кононихина Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Кононихина Татиана Симеоновна

Рождение ребёнка
21.02.1905

Дочь: Кононихина Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Кононихина Татиана Симеоновна

Рождение ребёнка
18.10.1907

Дочь: Кононихина Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Кононихина Татиана Симеоновна

Рождение ребёнка
25.12.1909

Дочь: Кананихина Наталия Сергеевна

Мать ребёнка: Кононихина Татиана Симеоновна

Покровка Бердянски уезд Таврическая губерния
Рождение ребёнка
14.04.1914

Сын: Кононихин Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Кононихина Татиана Симеоновна

Военная служба
С 1914 по 1917
Рядовой. 78 Пехотный Навагинский полк
Ранение
30.08.1915
Смерть
Неизвестно
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