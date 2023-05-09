Кононихин Сергей Кузьмич
Место рожденияПокровская волость Бердянский уезд Таврическая губерния
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Кононихин Косьма
Покровская волость Бердянский уезд Таврическая губерния
Бракосочетание
06.11.1898
Рождение ребёнка
19.10.1900
Сын: Кононихин Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Кононихина Татиана Симеоновна
Рождение ребёнка
07.02.1903
Дочь: Кононихина Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Кононихина Татиана Симеоновна
Рождение ребёнка
21.02.1905
Дочь: Кононихина Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Кононихина Татиана Симеоновна
Рождение ребёнка
18.10.1907
Дочь: Кононихина Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Кононихина Татиана Симеоновна
Рождение ребёнка
25.12.1909
Дочь: Кананихина Наталия Сергеевна
Мать ребёнка: Кононихина Татиана Симеоновна
Покровка Бердянски уезд Таврическая губерния
Рождение ребёнка
14.04.1914
Сын: Кононихин Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Кононихина Татиана Симеоновна
Военная служба
С 1914 по 1917
Рядовой. 78 Пехотный Навагинский полк
Ранение
30.08.1915
Смерть
Неизвестно