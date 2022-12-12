Евсеев Дмитрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеев Дмитрий Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1945

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1945

Отец: Евсеев Виктор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1971

Дочь: Харитонова Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Дергачёва Людмила Михайловна

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дергачёва Людмила Михайловна

Смерть
Неизвестно
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