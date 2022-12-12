Евсеев Дмитрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1945
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1945
Отец: Евсеев Виктор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1971
Дочь: Харитонова Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Дергачёва Людмила Михайловна
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно