Счасливцева Анна Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСчасливцева Анна Матвеева

Счасливцева Анна Матвеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1692

Сын: Счасливцев Михаил Савинович

Отец ребёнка: Счасливцев Сава Иванович

Рождение ребёнка
1695

Дочь: Фёкла Савинова

Отец ребёнка: Счасливцев Сава Иванович

Рождение ребёнка
1702

Сын: Счасливцев Григорий Савинович

Отец ребёнка: Счасливцев Сава Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Счасливцев Сава Иванович

Смерть
После 1710
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close