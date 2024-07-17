Тихонова Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.02.1858
Сын: Тихонов Прокофий Николаевич
Отец ребёнка: Тихонов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Тихонов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Тихонов Николай Фёдорович
Смерть
Неизвестно