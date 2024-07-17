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Тихонова Евдокия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Николай Фёдорович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
?.02.1858

Сын: Тихонов Прокофий Николаевич

Отец ребёнка: Тихонов Николай Фёдорович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Тихонов Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Тихонов Николай Фёдорович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Тихонов Ефим Николаевич

Отец ребёнка: Тихонов Николай Фёдорович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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