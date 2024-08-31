Гусева (Митрофанова) Фидосия Филипповна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусев Петр Иванович
Рождение ребёнка
21.11.1907
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусев Петр Иванович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Гусев Иван Петрович
Отец ребёнка: Гусев Петр Иванович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Гусев Петр Иванович
Рождение ребёнка
03.02.1917
Дочь: Лебедева (Гусева) Анна Петровна
Отец ребёнка: Гусев Петр Иванович
Смерть
1930