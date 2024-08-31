Гусева (Митрофанова) Фидосия Филипповна 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГусева (Митрофанова) Фидосия Филипповна

Гусева (Митрофанова) Фидосия Филипповна

Место рождения

Райково, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1910 г.р.
1914 г.р.
1917 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Райково, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Петр Иванович

Рождение ребёнка
21.11.1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Петр Иванович

Осьмино, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Гусев Иван Петрович

Отец ребёнка: Гусев Петр Иванович

Осьмино, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Гусев Алексей Петрович

Отец ребёнка: Гусев Петр Иванович

Осьмино, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.02.1917

Дочь: Лебедева (Гусева) Анна Петровна

Отец ребёнка: Гусев Петр Иванович

Осьмино, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1930

Мы используем куки для улучшения работы сайта.