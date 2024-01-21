Гаврилова Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Васильева Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Васильев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Васильев Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Васильев Николай Васильевич
Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно