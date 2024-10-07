Колоколов Игнат Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1652
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1652
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Игнатьевна
Место жительства
Неизвестно
Горностаево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1675
Сын: Колоколов Иван Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1686
Сын: Колоколов Петр Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1688
Сын: Колоколов Иван Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1696
Сын: Колоколов Прокопий Игнатьевич
Мать ребёнка: Екатерина Игнатьевна
Рождение ребёнка
1701
Дочь: Евдокия Игнатьевна
Мать ребёнка: Екатерина Игнатьевна
Рождение ребёнка
1702
Сын: Колоколов Никита Игнатьевич
Мать ребёнка: Екатерина Игнатьевна
Рождение ребёнка
1713
Сын: Фёдор Игнатьевич
Мать ребёнка: Екатерина Игнатьевна
Смерть
Неизвестно