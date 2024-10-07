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Колоколов Игнат Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1652

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1652

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Игнатьевна

Место жительства
Неизвестно
Горностаево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1675

Сын: Колоколов Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1686

Сын: Колоколов Петр Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1688

Сын: Колоколов Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1696

Сын: Колоколов Прокопий Игнатьевич

Мать ребёнка: Екатерина Игнатьевна

Рождение ребёнка
1701

Дочь: Евдокия Игнатьевна

Мать ребёнка: Екатерина Игнатьевна

Рождение ребёнка
1702

Сын: Колоколов Никита Игнатьевич

Мать ребёнка: Екатерина Игнатьевна

Рождение ребёнка
1713

Сын: Фёдор Игнатьевич

Мать ребёнка: Екатерина Игнатьевна

Смерть
Неизвестно

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