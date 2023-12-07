Быкова-Люлюкина Ирина Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти02.08.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Быкова-Люлюкина Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Григорий Гордеевич
Сын: Быков-Люлюкин Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Григорий Гордеевич
Сын: Быков-Люлюкин Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Григорий Гордеевич
Сын: Быков-Люлюкин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Григорий Гордеевич
Сын: Быков-Люлюкин Аким Григорьевич
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Григорий Гордеевич
Сын: Быков-Люлюкин Никита Григорьевич
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Григорий Гордеевич
Дочь: (Быкова-Люлюкина) Мавра Григорьевна
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Григорий Гордеевич
Сын: Быков-Люлюкин Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Григорий Гордеевич
Сын: (Быкова-Люлюкина) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Григорий Гордеевич