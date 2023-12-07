Быкова-Люлюкина Ирина Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова-Люлюкина Ирина Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

02.08.1893

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быкова-Люлюкина Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Григорий Гордеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков-Люлюкин Григорий Гордеевич

Рождение ребёнка
06.06.1854

Сын: Быков-Люлюкин Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Григорий Гордеевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.02.1858 ст.

Сын: Быков-Люлюкин Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Григорий Гордеевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.04.1860 ст.

Сын: Быков-Люлюкин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Григорий Гордеевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.09.1861 ст.

Сын: Быков-Люлюкин Аким Григорьевич

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Григорий Гордеевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.05.1864 ст.

Сын: Быков-Люлюкин Никита Григорьевич

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Григорий Гордеевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.04.1866 ст.

Дочь: (Быкова-Люлюкина) Мавра Григорьевна

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Григорий Гордеевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.10.1868 ст.

Сын: Быков-Люлюкин Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Григорий Гордеевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.08.1874 ст.

Сын: (Быкова-Люлюкина) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Григорий Гордеевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
02.08.1893
Хрущево, Ленинский район, Тульская область

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