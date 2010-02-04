Ермакова (Парыгина) Татьяна Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова (Парыгина) Татьяна Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1916

Дата смерти

04.02.2010

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1916

Отец: Парыгин Аким Иванович

Мать: Парыгина Ефросинья Филимоновна

Рождение ребёнка
03.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермаков Георгий Иванович

Думиничи, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.02.1948

Сын: Ермаков Виктор Георгиевич

Отец ребёнка: Ермаков Георгий Иванович

Рождение ребёнка
28.02.1952

Сын: Ермаков Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Ермаков Георгий Иванович

Рождение ребёнка
02.03.1955

Дочь: Крюкова Валентина Георгиевна

Отец ребёнка: Ермаков Георгий Иванович

Думиничи, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Георгий Иванович

Смерть
04.02.2010
Думиничи, Думиничский муниципальный район, Калужская область
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