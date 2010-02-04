Ермакова (Парыгина) Татьяна Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1916
Дата смерти04.02.2010
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1916
Рождение ребёнка
03.05.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермаков Георгий Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1948
Сын: Ермаков Виктор Георгиевич
Отец ребёнка: Ермаков Георгий Иванович
Рождение ребёнка
28.02.1952
Сын: Ермаков Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Ермаков Георгий Иванович
Рождение ребёнка
02.03.1955
Дочь: Крюкова Валентина Георгиевна
Отец ребёнка: Ермаков Георгий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.02.2010