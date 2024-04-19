Патрикеева Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Патрикеева) Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Патрикеев Василий Кириллович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Патрикеева) Вера Васильевна
Отец ребёнка: Патрикеев Василий Кириллович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Патрикеев Филипп Васильевич
Отец ребёнка: Патрикеев Василий Кириллович
Смерть
Неизвестно