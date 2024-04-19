Патрикеева Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрикеева Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Патрикеев Василий Кириллович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Патрикеева) Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Патрикеев Василий Кириллович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Патрикеева) Вера Васильевна

Отец ребёнка: Патрикеев Василий Кириллович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Патрикеев Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Патрикеев Василий Кириллович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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