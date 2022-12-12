Регида (Свириденко) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Регида (Свириденко) Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1971

Дочь: Филатова Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Регида Фёдор Федотович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Регида Вячеслав Фёдорович

Отец ребёнка: Регида Фёдор Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Регида Фёдор Федотович

Смерть
Неизвестно
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