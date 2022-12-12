Регида (Свириденко) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1971
Дочь: Филатова Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Регида Фёдор Федотович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Регида Вячеслав Фёдорович
Отец ребёнка: Регида Фёдор Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно