Бывшев Еремей Феофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бывшев Феофан
Мать: Бывшева Лампиада
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бывшева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бывшева Александра Еремеевна
Мать ребёнка: Бывшева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бывшева Матрона Еремеевна
Мать ребёнка: Бывшева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бывшева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бывшев Григорий Еремеевич
Мать ребёнка: Бывшева Татьяна
Рождение ребёнка
21.07.1920
Мать ребёнка: Бывшева Татьяна
Смерть
Неизвестно