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Бывшев Еремей Феофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бывшев Феофан

Мать: Бывшева Лампиада

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бывшева Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бывшева Александра Еремеевна

Мать ребёнка: Бывшева Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бывшева Матрона Еремеевна

Мать ребёнка: Бывшева Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бывшев Дмитрий Еремеевич

Мать ребёнка: Бывшева Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бывшев Григорий Еремеевич

Мать ребёнка: Бывшева Татьяна

Рождение ребёнка
21.07.1920

Сын: Бывшев Михаил Еремеевич

Мать ребёнка: Бывшева Татьяна

Смерть
Неизвестно

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