Соколов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Василий Иванович

Мать ребёнка: Соколов Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Степан Иванович

Мать ребёнка: Соколов Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Соколов Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Семён Иванович

Мать ребёнка: Соколов Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Иван Александрович

Мать ребёнка: Соколов Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколов Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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